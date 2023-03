Tande Vieira aciona MPF para exigir que CCR RioSP faça obras de drenagem em BM - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 16:10 horas

Distrito de Floriano sofre com alagamentos causados por projeto mal executado pela empresa que administra a rodovia

Barra Mansa – O deputado estadual Tande Vieira (PP) enviou representação ao Ministério Público Federal solicitando que o MPF determine providências da CCR RioSP, concessionária responsável pela rodovia que faz a ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo, devido às enchentes ocorridas no município de Barra Mansa. Relatório da prefeitura aponta que uma obra mal executada pela empresa vem resultando na piora de alagamentos, especialmente no distrito de Floriano.

A solicitação do deputado ao MPF atende a um pedido da própria administração da cidade no Sul Fluminense, embasada por um relatório, além de queixas de moradores prejudicados pelas enchentes nos dias de chuva.

Segundo o relatório, a drenagem da Rodovia Presidente Dutra, nos dois sentidos da estrada, direciona todo o seu escoamento de água para as ruas ou sistema de drenagem do distrito Floriano. Ainda de acordo com o estudo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Barra Mansa, o projeto de drenagem da CCR não levou em conta a fragilidade do sistema de drenagem urbana do distrito de Floriano, visto que as vazões estão concentradas na Rua Lomba de Abreu, justificando as cheias recorrentes que atingem àquela região de Barra Mansa.

Na forte chuva que atingiu a cidade nesta terça (07), o sistema de escoamento voltou a transbordar, impedindo o trânsito por baixo da ponte de Floriano, às margens da Rodovia Presidente Dutra

“O distrito de Floriano, por estar às margens da rodovia, vem sofrendo muito mais com as enchentes do que outras localidades. Para acabar com os prejuízos materiais dos moradores e até mesmo preservar a vida da população, acionei o Ministério Público Federal. A concessionária precisa realizar com urgência as obras necessárias, as famílias não podem viver com medo constante toda vez que chove”, afirma o deputado Tande Vieira.

Na representação encaminhada ao Ministério Público Federal, o deputado informa que a Prefeitura de Barra Mansa já notificou inúmeras vezes a concessionária, mas sem obter qualquer resposta. Por isso, Tande Vieira solicita ao MPF que a CCR RioSP deve prestar esclarecimentos quanto ao sistema de drenagem de águas pluviais de suas pistas, bem como resolver de imediato a situação da população residente no distrito de Floriano, para que o sistema de drenagem da rodovia não deságue diretamente na região.