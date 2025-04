Tande Vieira completa 100 dias à frente da Prefeitura de Resende

Resende – O prefeito de Resende, Tande Vieira, celebrou, nesta quinta-feira (10), o mardo de 100 dias à frente da Prefeitura de Resende. De acordo com o chefe do executivo, em pouco mais de três meses, o município reforçou a saúde com mutirões e cirurgias bariátricas pelo SUS, movimentou o turismo com calendário inédito e promoveu lazer e bem-estar no maior parque urbano do Sul Fluminense.

Tande destacou, em sua análise, áreas como a saúde, a educação e o turismo. O prefeito comemorou o lançamento do calendário oficial de eventos de Resende, em conjunto com Itatiaia. A realização de eventos como o carnaval, a Esquadrilha da Fumaça e o incentivo ao esporte na cidade também foram destaque.

A prefeitura realizou uma pesquisa sobre a economia da cidade, que contou com a parceria do Sebrae, da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Resende (Aciar), do Sicomércio, da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e de universidades como Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Dom Bosco, Estácio de Sá e Associação Educacional Dom Bosco (AEDB).

“Resende vive novos tempos há alguns anos. No entanto, por ser uma cidade em constante evolução, é importante escutar, formular e aplicar as melhorias por toda a cidade. Cada conquista desses primeiros 100 dias é fruto de um trabalho coletivo, de muito comprometimento, seriedade e dedicação, visando a melhoria para toda a população. Sabemos que ainda há muito a melhorar, mas seguimos com o pé no chão e foco no progresso da cidade”, disse Tande.