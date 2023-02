Tande Vieira propõe criação de hospitais públicos para animais - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 12:15 horas

Iniciativa dará atendimento hospitalar gratuito a cães, gatos e outros animais domésticos

Rio – O deputado estadual Tande Vieira (Progressistas) protocolou um projeto de lei que incentiva a criação de uma rede de hospitais públicos veterinários. A iniciativa, protocolada esta semana na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é o primeiro projeto de lei do parlamentar.

De acordo com a proposta, cães, gatos e outros animais domésticos de donos residentes no estado do Rio de Janeiro, receberiam atendimento gratuito nessas unidades, com assistência médico-veterinária curativa e preventiva (incluindo consultas), urgência e emergência, tratamentos, castrações e cirurgias gerais, vermifugação, controle e combate de zoonoses, além do controle populacional dos animais de rua. Ainda segundo a proposta, os hospitais funcionariam 24 horas por dia: “Hoje, no primeiro dia de sessão de trabalho, protocolamos nosso 1º Projeto de Lei, com a finalidade da criação de um programa de incentivo para implantação e apoio ao funcionamento de hospitais públicos veterinários regionais. Vamos trabalhar para buscar mais investimentos e avanços nesta área, cuidando assim da saúde dos animais com respeito e dignidade.” – ressalta Tande Vieira.

Pioneirismo

O deputado estadual Tande Vieira participou, enquanto secretário de saúde de Resende, da elaboração do projeto, criação e instalação do primeiro hospital público veterinário em todo o estado do Rio de Janeiro. A unidade foi inaugurada em agosto de 2020 no município de Resende e é referência em saúde animal.

Desde 2020, o Hospital Veterinário de Resende ultrapassou a marca dos 55 mil atendimentos a cães e gatos, com mais de 14 mil exames laboratoriais, 3 mil exames de ultrassom, 10 mil exames de raio-x, mil castrações e 3 mil cirurgias de média e alta complexidade.

Importante ressaltar que em 2022, o município de Resende ganhou a primeira farmácia pública veterinária do país, que conta com a distribuição de medicamentos veterinários de forma gratuita para cães e gatos que passaram pelo atendimento no Hospital Veterinário, CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) ou uma unidade Castramóvel.