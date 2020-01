Tarifa Comercial Zero transporta 3,6 mil pessoas por dia em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2020, 22:08 horas

Volta Redonda – Transportando aproximadamente 3,6 mil pessoas por dia em 32 viagens, os três ônibus elétricos que integram o projeto Tarifa Comercial Zero já se tornaram parte da paisagem urbana de Volta Redonda. O número de passageiros é um indicador de que a população tem se valido do programa, exatamente da forma como ele foi concebido: elas circulam entre quatro dos principais centros comerciais da cidade, incluindo os dois shoppings centers.

O número de passageiros transportados, dividido pela quantidade de viagens, supera a lotação dos veículos. Isso, no entanto, não indica que eles circulem superlotados. Na verdade, o que ocorre é que, a cada parada, um grande número de pessoas entra e sai dos veículos.

Com isso, essas pessoas estão movimentando o Aterrado, Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília, Retiro e o novo shopping, concretizando o objetivo principal do projeto, que é movimentar o comércio local. E vale ressaltar que mais vendas no comércio acabam trazendo mais empregos para a população e mais arrecadação para o poder público que, assim, pode investir mais na cidade.

Além de contribuir para o meio ambiente, oferecendo mobilidade urbana sem emissão de gases de efeito estufa, os “Samucões”, como a população apelidou carinhosamente os veículos, servem também para que pessoas de outras cidades conheçam melhor os centros comerciais, sem risco de se perderem e sem gastos.

O Tarifa Comercial Zero conta, atualmente, com três veículos circulando gratuitamente entre os principais centros comerciais do município. Os ônibus elétricos possuem ar condicionado, internet Wi Fi e ligações USB para recarregar aparelhos móveis, além de serem silenciosos e não poluírem o meio ambiente. O itinerário inclui os bairros Retiro, Aterrado, Vila Santa Cecília e Centro (Amaral Peixoto), além do Shopping Park Sul, com intervalos nos pontos de parada de aproximadamente 20 minutos. O Tarifa Comercial Zero funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e no sábado, até às 14h.