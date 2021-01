Tarifa Zero tem novo itinerário em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2021, 08:20 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda informou, em nota, que a partir de hoje, quinta-feira, 7, os ônibus do Projeto Tarifa Zero terão novo itinerário, a partir das 11 horas. Os coletivos passarão a circular interligando os centros comerciais de Volta Redonda.

O novo cronograma prevê que os ônibus deverão passar pelo Retiro, Aterrado, Vila Santa Cecília (Sider Shopping), Gustavo Lira, Rodovia dos Metalúrgicos (Shopping Park Sul), Amaral Peixoto, Lucas Evangelista e Retiro, com intervalos de 30 minutos, entre as viagens.

Na nota, a prefeitura informou ainda que até as 11h, os ônibus do Tarifa Zero, seguirão com itinerário já previsto anteriormente.