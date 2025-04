Tarot: mais do que previsões, uma jornada de autoconhecimento

Muito além do misticismo, o Tarot é uma ferramenta poderosa para entender a si mesma, refletir sobre os próprios caminhos e despertar a intuição. Um verdadeiro mapa espiritual para quem busca se conhecer melhor, e com estilo.

Se você acha que o Tarot serve apenas para “prever o futuro”, talvez esteja perdendo uma parte mágica (e supertransformadora) dessa experiência. Consultar as cartas é, na verdade, um convite ao autoconhecimento. É como acender uma luz em meio ao caos interno e entender com mais clareza quem você é, o que sente, onde está e para onde quer ir.

Mas afinal, o que é o Tarot?

O Tarot é um oráculo composto por 78 cartas, divididas em dois grupos principais:

22 Arcanos Maiores , que representam grandes lições e momentos de virada na vida;

, que representam grandes lições e momentos de virada na vida; 56 Arcanos Menores, que lidam com o cotidiano — nossos sentimentos, decisões, conquistas e desafios.

Cada carta carrega símbolos, arquétipos e significados profundos. E a mágica acontece justamente na interpretação: o que ela revela depende do momento da sua vida e da energia que você carrega naquele instante.

Ah, e tem mais: os Arcanos Menores são divididos em quatro naipes, cada um com um foco específico:

Copas : emoções e relacionamentos;

: emoções e relacionamentos; Paus : energia, trabalho e ação;

: energia, trabalho e ação; Ouros : finanças, prosperidade e segurança;

: finanças, prosperidade e segurança; Espadas: pensamentos, conflitos e racionalidade.

Por que consultar o Tarot?

Porque se conhecer é o primeiro passo para transformar. O Tarot não dá respostas prontas, mas abre caminhos. Ele aponta padrões, traz à tona bloqueios e sugere possibilidades. É como ter uma conversa com o universo — e com a sua própria essência.

Ele pode ajudar:

Na tomada de decisões;

Em momentos de dúvida;

Para compreender melhor seus sentimentos;

E, principalmente, para despertar sua intuição e conexão interior.

Sou Edagmar Andrade, taróloga, Mestre Reikiana e produtora rural. Com mais de 37 anos de conexão com a natureza e o autoconhecimento, encontrei no Tarot e no Reiki ferramentas transformadoras. Minha missão é ajudar pessoas a alcançarem equilíbrio, clareza e bem-estar, unindo espiritualidade e sabedoria ancestral.