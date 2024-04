Tatiana Carvalho assume Subsecretaria de Políticas Públicas para a Mulher, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Subsecretaria de Políticas Públicas para a Mulher (SMPPM) recebeu nesta quarta-feira (10), sua nova subsecretária, Tatiana de Carvalho. A SMPPM atua na defesa dos direitos das mulheres e na implementação de políticas que visam melhorar a qualidade de vida delas na comunidade local.

Considerando a possibilidade de que as mulheres que procuram esse departamento estão passando por uma situação de violência ou abuso, Tatiana falou sobre o desenvolvimento de programas voltados a atender, de forma acolhedora, as necessidades delas.

“É uma grande honra ocupar um cargo tão relevante para as mulheres, quis começar minha jornada aqui com o ‘pé direito’, por isso planejamos o projeto ‘Mulheres em Ação’. Através dele, as funcionárias da SMPPM vão realizar, semanalmente, visitas nos bairros da cidade. Essa aproximação serve para tornar o convívio da equipe com as mulheres mais humanizado e acolhedor. Estamos de portas abertas para receber vocês”, expõe Tatiana.

Para o prefeito Mario Esteves, a subsecretaria desempenha um papel crucial na vida das mulheres que sofrem violência doméstica, oferecendo uma série de serviços e apoio para ajudá-las. “Uma das formas de atuação da SMPPM é na assistência jurídica. Muitas mulheres que sofrem violência precisam de assistência para entender seus direitos, obter medidas protetivas e apoio legal em casos criminais, para isso, a subsecretaria tem advogadas especializadas que podem oferecer essa orientação. Além do apoio psicológico que é fundamental nesse momento, para ajudar a mulher a lidar com o trauma da violência”, declara o prefeito.