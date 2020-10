Tatuadora de Angra oferece tatuagens reconstrutoras de mamilos gratuitas para mulheres que tiveram câncer

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 16:16 horas

Angra dos Reis – Uma tatuadora de Angra dos Reis está desenvolvendo um projeto de disponibilizar gratuitamente tatuagens reconstrutoras de mamilos para mulheres que tiveram câncer. Monika Ferreira Lima desenvolve esse programa há sete meses para reconstrução de mamilos pós-mastectomia e cicatriz com a tatuagem artística. Segundo ela, o procedimento é feito com estilo de tatuagem hiper realista, através do espelhamento do seio real, conforme a pele, tons e marcas.

– Primeiro faço uma anamnese com a mulher, conversamos um pouco, analisamos a pele e como ficou o resultado da mastectomia, tempo que foi feito e se a mulher ainda está passando por tratamento. E assim agendamos a data mais próxima e confortável para a pessoa – explicou Monika.

Monika trabalha em um estúdio de tatuagens localizado no Centro de Angra dos Reis e há quase oito anos exerce a profissão. A divulgação do programa começou pelos grupos de redes sociais e por amigos próximos, gerando grande repercussão. Graças a isso, Monika já atendeu mulheres de Angra dos Reis, Volta Redonda, Itaguaí e da Baixada Fluminense.

– Atualmente estamos atendendo uma média de três mulheres por mês. E minha meta é estar atendendo pelo menos cinco mulheres por semana. Ainda estamos lutando por essa divulgação, mas está muito difícil entrar nos centros de oncologia por causa da pandemia da Covid-19. Daí não temos acesso a elas, e muitas mulheres que passam por isso, tem receio de procurar saber sobre o procedimento. Algumas por preconceito, outras por vergonha de si – comentou a tatuadora.

Interessadas em saber mais sobre a iniciativa da tatuadora, entrar em contato com Monika pelo telefone (24) 99921-2235.