Taxa de autoextermínio no Brasil aumenta 11,8% entre 2021 e 2022

ALERTA: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

Sul Fluminense – As pessoas sempre ligadas no que acontece a seu redor já devem ter percebido que, de uns tempos para cá, tem aumentado ao número de autoextermínios – e tentativas – no Sul Fluminense. O caso é grave.

É que um estudo divulgado pela Fiocruz, em fevereiro deste ano, mostra que a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% no país entre 2011 e 2022. E aponta que, embora tenha havido uma redução de 36% no número de suicídios em escala global, as Américas fizeram o caminho inverso: entre 2000 e 2019, houve aumento de 17% nos casos.

No Brasil, neste mesmo período, o número subiu 43%. Segundo especialistas, os fatores que contribuem para isso são vários, e vão desde aumento do estresse a problemas de saúde mental não tratados, passando por isolamento social e desemprego – principalmente pós-pandemia.

De acordo com o médico psiquiatra Adriano Gannam, de Volta Redonda, o aumento das taxas de suicídio pode ser atribuído também a problemas de relacionamento, dificuldades econômicas, acesso a métodos de suicídio, rede de atendimento e de profissionais de saúde empobrecida e até mesmo a fatores genéticos.

“Embora os números mundiais estejam em queda, os dados ainda são alarmantes: cerca de 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. E o Brasil, infelizmente, encontra-se na contramão da estatística mundial: o número de suicídios no Brasil cresceu 11,8% em 2022 na comparação com 2021, principalmente entre as pessoas mais jovens”, disse Adriano, em entrevista ao DIÁRIO DO VALE nesta sexta-feira (22).

Segundo o especialista, a chamada ‘ideação suicida’ – ou seja, pensamentos ou ideias relacionadas ao desejo ou intenção de cometer autoextermínio –, ao contrário do que se convencionou dizer, não ocorre apenas nos transtornos depressivos.

“Transtorno afetivo bipolar, transtornos de personalidade e transtornos relacionados ao abuso de álcool, medicação e substâncias ilícitas também são responsáveis por ideias/tentativas de suicídio”, acrescentou Adriano Gannam, destacando que os transtornos psiquiátricos, em geral, causam grande impacto nas vidas social/profissional e familiar dos indivíduos acometidos por eles. “E isso é um fator determinante para o surgimento da ideia de autoextermínio”, completou.

Tabu



Adriano acredita que o assunto ‘suicídio’ é, ainda, um grande tabu na sociedade, o que dificulta o debate a respeito e, sobretudo, a prevenção. “Muitos profissionais da área médica e da psicologia acabam não tendo o preparo adequado para acolher um paciente com ideação suicida”, avaliou o psiquiatra.

Ele salienta que muitas pessoas se sentem envergonhadas em tocar no assunto, pois acham que precisam dar conta disso sozinhas, pelo medo de serem julgadas – e ouvirem um “mas você tem tudo” – ou por simples desinformação, não entendendo que o pensamento de tirar a própria vida é um pensamento altamente doente. “Está relacionado a diversos distúrbios psiquiátricos e precisa ser tratado com urgência”, destacou.

O corpo luta



Adriano Gannam lembra que o corpo, apesar de tudo, está sempre lutando para sobreviver. “Basta prender a respiração que ele logo busca o ar. Este é o motivo para estarmos aqui: sobreviver. Se pensamentos de autoextermínio têm vindo à sua mente, sentimentos de desvalia, de que a vida não tem sentido, o mais importante é falar com alguém de sua confiança, pedir ajuda e não deixar de procurar ajuda profissional”, aconselhou o médico.

“Você não estará sendo fraco se procurar ajuda médica ou psicológica. Este pensamento é da doença, não seu. Hoje contamos com tratamentos modernos, tanto por parte da psiquiatria quanto da psicologia, e a pessoa pode se recuperar dos sintomas, manejar os pensamentos e ter uma vida normal, sob acompanhamento”, concluiu.

Suicídio não é entretenimento



O assunto ‘suicídio’ é ainda muito delicado, pois envolve complexidades culturais, impacto social e emocional, estigma, tabu e questões de saúde mental. Além disso, há de se levar em consideração que o autoextermínio afeta não apenas a pessoa que o comete, mas também seus entes queridos e a comunidade em geral, o que pode gerar emoções como tristeza, raiva, culpa e confusão.

Especialistas da área de saúde mental são unânimes em afirmar que a exposição midiática de casos de suicídio pode prejudicar a saúde mental da população. É por este motivo, aliás, que veículos de imprensa não noticiam suicídios – exceto em casos muito específicos – : ‘Efeito Werther’.

O Efeito Werther é um fenômeno em que o aumento da publicidade ou cobertura de suicídios na mídia pode levar a um aumento temporário nas taxas de autoextermínio. O termo, muito utilizado no meio jornalístico, foi inspirado pelo romance ‘Os Sofrimentos do Jovem Werther’, do alemão Johann Wolfgang von Goethe, no qual o personagem principal comete suicídio. A ideia é que a divulgação intensa de casos de suicídio na mídia pode influenciar pessoas vulneráveis a imitar este comportamento.

Em tempos de grupos de WhatsApp, é comum que pessoas a título de ‘curiosidade’ – ou supostos ‘jornalistas’, a título de ‘notícia’ e engajamento a qualquer custo – compartilhem imagens de pessoas que consumaram o ato ou durante a tentativa, expondo-as, inclusive, à execração pública e, neste processo, piorando ainda mais a saúde mental de pessoas já vulneráveis.

NÃO FIQUE SOZINHO! BUSQUE AJUDA!

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site cvv.org.br ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pela Unicef para oferecer escuta para adolescentes de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp (61)9660-8843, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes.

Mapa da Saúde Mental

O site mapadasaudemental.com.br traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.