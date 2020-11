Taxa de ocupação em UTI do Hospital Regional chega a 77% de pacientes com Covid-19

Matéria publicada em 24 de novembro de 2020, 09:47 horas

Volta Redonda – A direção do Hospital Regional do Médio Paraíba Dr.ª Zilda Arns informou que, nesta terça-feira, 24 , que a taxa de ocupação da unidade para enfermaria está em 48% (68 pacientes) e UTI registra 77% (62 pacientes). O hospital, que fica no bairro Roma, em Volta Redonda, comunicou ainda que, recebe pacientes de vários locais do estado encaminhados pela Central Estadual de Regulação (CER). O aumento da demanda tem ocorrido nos últimos 20 dias.

Dados da Secretaria Estadual de Saúde, apontam ainda que, desde o início da pandemia de Covid-129 até esta segunda-feira, 23, o estado do Rio de Janeiro soma 22.028 óbitos e 338.688 casos confirmados das doença. Há ainda 355 óbitos em investigação e 2.235 foram descartados. Entre os casos confirmados, 311.273 pacientes se recuperaram da doença.

O boletim epidemiológico da SES/RJ, desta segunda-feira, 23, afirma ainda que Volta Redonda é a cidade da região que lidera o total de casos da doença com 8.271 registros, seguido de Angra dos Reis, com 6.692. A terceira colocada em total de casos de Covid-19 na região Sul Fluminense é Barra Mansa, com 4.095; seguida de Três Rios, 3.659; Resende, 3.352; Barra do Piraí 1.338; Mangaratiba, 1.330; Paraíba do Sul, 1.228; Paraty – 1.019; Vassouras – 961; Piraí – 920; Valença – 836; Pinheiral – 633; Porto Real – 507; Itatiaia – 451; Rio Claro – 372; Quatis – 191.

Entre as cidades com maior número de óbitos provocados pela doença surge, no Sul Fluminense, Volta Redonda – 255; Angra dos Reis – 215; Barra Mansa – 185; Resende – 124; Três Rios – 75; Barra do Piraí – 67; Mangaratiba – 45; Paraty – 34; Vassouras – 28; Paraíba do Sul – 25; Valença – 25; Pinheiral – 18; Porto Real – 18; Rio Claro – 17; Piraí – 1 e Quatis – 3.

Nota

Em nota conjunta enviada à Imprensa, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro e as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informam que, devido à verificação do aumento dos indicadores de saúde em relação ao Covid-19, tomaram as seguintes providências:

– Mobilização e abertura de 214 leitos nas seguintes unidades: Hospital Estadual Anchieta (25), Hospital Universitário Pedro Ernesto (45), Hospital São Francisco na Providência de Deus (60), Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (25), Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (13), Instituto Nacional de Infectogia Evandro Chagas, da Fiocruz (36), e Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião (10).

– Suspensão de cirurgias eletivas nos hospitais de urgência e emergência da rede SUS no Rio de Janeiro, a partir do dia 7 de dezembro de 2020.

– Manutenção de todas as cirurgias eletivas de alta complexidade, como oncológica, bariátrica, vasculares, ortopédicas e neurológicas.

As medidas foram tomadas em reunião, na tarde desta segunda-feira (23/11), reunindo representantes das três esferas de saúde. As decisões serão revistas em encontros semanais entre os órgãos.