Taxa de positividade para a Covid-19 tem redução de 66% no estado do RJ

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2022, 08:10 horas

Rio de Janeiro – A taxa de positividade para os teste de Covid-19 realizados nos centros de testagem abertos pelo Governo do Estado teve uma redução de 66%. O levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES) comparou a semana epidemiológica 02 (de 09 a 15 de janeiro) quando foram realizados 15.746 testes e a taxa de positividade em 35,79%, e a semana epidemiológica 05 (de 30 de janeiro a 05 de fevereiro) quando foram realizados 3.151 testes e a taxa de positividade foi de 12,1%.

Os dados mostram ainda que a maior procura pelos testes ocorreu na semana epidemiológica 03 (de 16 a 22 de janeiro). No período, foram realizados 23.803 testes e a taxa de positividade ficou em 30,7%.

— A Ômicron já alcançou o pico de transmissão na maior parte das regiões do estado e agora estamos observando uma queda nos dados. A procura por testes e a taxa de positividade tiveram uma importante redução e, por isso, decidimos desmobilizar alguns polos de testagem. Acompanhamos os indicadores epidemiológicos e percebemos a interiorização da onda de casos provocados pela Ômicron. Diante disso, abrimos um centro de testagem em Campos, no Norte Fluminense — destacou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Desde o dia 07 de janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde deu início à ampliação de testagem para Covid-19 no estado e realizou mais de 68 mil exames. Foram abertos polos nas Unidades de Pronto Atendimento de Bangu, Campo Grande II e Jacarepaguá, na Zona Oeste; e Tijuca, Penha e Marechal Hermes, na Zona Norte; Colubandê, em São Gonçalo; Campos dos Goytacazes, no Norte de Estado; no Hopital Estadual Dr. Ricardo Cruz (HERCruz), em Nova Iguaçu; além de Iaserj, no Maracanã. O governo também abriu um centro de testagem no Estádio de Atletismo Célio de Barros, que foi posteriormente transferido para o Maracanã, e nos PAMs de Cavalcanti e Coelho Neto e Policlínica Piquet Carneiro.

Com a baixa procura pelos testes e a queda na positividade, foram desativados o polo do Iaserj, Célio de Barros e os que funcionavam ao lado das UPAs Tijuca e Campo Grande II. O megacentro do Maracanã funcionará até sexta-feira (11.01). Já os centros instalados ao lado das UPAs de Bangu, de Marechal Hermes e de Jacarepaguá serão desativados no dia 15 de fevereiro, assim como os que funcionam no PAM Coelho Neto e no PAM Cavalcante. Os polos da UPA Colubandê e do Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz funcionarão até o dia 28 de fevereiro. A unidade da UPA Campos segue em funcionamento, ainda sem previsão para encerrar as atividades.