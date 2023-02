Táxi invade contramão e causa acidente na RJ-155 - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2023, 14:41 horas

Barra Mansa – Um táxi que invadiu a contramão provocou um acidente grave ao colidir com outros três veículos na RJ-155, que liga Barra Mansa a Angra dos Reis. Duas pessoas que estavam no táxi ficaram feridas e foram transferidas para a Santa Casa de Barra Mansa. Um policial militar rodoviário que estava no local pediu que os motoristas redobrem o cuidado durante os feriados, por causa do aumento no número de carros nas estradas e da possibilidade de algumas pessoas dirigirem alcoolizadas.