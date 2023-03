Táxi roubado em Barra Mansa é encontrado em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de março de 2023, 15:35 horas

Volta Redonda – Agentes da Operação Segurança Presente encontraram, no início da tarde desta sexta-feira (17), o táxi que havia sido roubado em Barra Mansa. Veículo foi encontrado abandonado na Rua 16, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Segundo os policiais, o táxi foi localizado após receberem informações que o veículo roubado estaria em Volta Redonda. O carro estava destrancado, sem as chaves e com a lanterna traseira no lado do carona levemente danificada.

O táxi foi levado até a 90ª DP, em Barra Mansa, onde o suspeito de roubar o veículo estava sendo apresentado.