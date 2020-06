Taxistas de Barra Mansa realizarão teste da Covid-19 em sistema drive thru no próximo sábado

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 16:08 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa disponibilizará testes rápidos para detectara Covid-19 em taxistas no município, no próximo sábado (27). As testagens ocorrerão de 8h ao meio-dia, no Pátio da Prefeitura, na Rua Luiz Ponce, 263, no Centro, em sistema drive thru, sem que a pessoa precise sair do carro. Os testes são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o resultado pode ser verificado em até 15 minutos após a realização.

Requisitos

Para ser testado, o taxista precisa ter licença junto à Secretaria de Ordem Pública que comprova a permissão para atuar na cidade.

Os motoristas devem comparecer ao drive thru portando ainda a carteira da Coordenadoria de Trânsito e Transporte de Barra Mansa (Coortran), comprovante de residência, cartão SUS e documento de identificação com foto.

Testagens

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, comentou sobre a importância das testagens nos taxistas.

– Os motoristas de táxi atuam em ambiente confinado, na maioria vezes com ar-condicionado ligado e mantém uma aproximação do passageiro. Por mais que eles utilizem a máscara, pode ser contaminado pelo vírus e transmitir a doença ao passageiro e a sua própria família. Assim sendo, este procedimento é de extrema importância para garantir a segurança e proteção desse trabalhador e pessoas próximas a ele – explicou.

Juliana Machado Ferreira, gerente de Vigilância em Saúde, pontuou a finalidade da ação.

– Buscamos identificar possíveis profissionais que possam estar contaminados com o vírus e assintomáticos, evitando assim a propagação e transmissão do coronavírus. Todos os profissionais serão orientados quanto às medidas de precaução – destacou.

A testagem em sistema drive thru foi adotada para evitar aglomerações e reduzir a possibilidade de transmissão da Covid-19. Antes do teste, a equipe de saúde presente no local fará o cadastramento dos motoristas para manter o acompanhamento dos testados.

A Guarda Municipal estará organizando o trânsito em torno da prefeitura.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, salientou a atenção que a pasta tem com a saúde dos condutores.

– Há um decreto que regulamenta a profissão dos taxistas com a determinação de uso de máscara e álcool gel. Observamos também a importância da testagem para a segurança dos condutores, haja vista que os motoristas têm contato direto com os passageiros – concluiu.