TCE dá parecer favorável às contas de 2020 de Pinheiral

Pinheiral – O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) emitiu parecer favorável pela aprovação das contas da Prefeitura de Pinheiral referente ao exercício do ano de 2020. O parecer seguirá agora para a Câmara Municipal para aprovação dos vereadores.

O prefeito Ednardo Barbosa comemora e fala sobre a sua atuação e de sua equipe à frente da gestão municipal.

— Nós aplicamos 100% dos resultados do Fundeb recebidos no ano em questão, tendo direcionado 65.43% dos recursos totais do fundo para remuneração dos profissionais do magistério da Educação Básica, além dos bons índices avaliados no que diz respeito ao atendimento do limite de Gastos com Pessoal, ao cumprimento das aplicações mínimas, a manutenção e desenvolvimento do ensino e em ações dos serviços públicos de saúde — disse.

O prefeito citou ainda as dificuldades enfrentadas e superadas durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

— Desde o início da pandemia da Covid-19, enfrentamos muitos desafios e dificuldades, no entanto, são dados como esse que comprovam nosso compromisso e êxito no empenho que aplicamos ao nosso trabalho. Todos os anos nossa luta é para investir naquilo que a população necessita, atendendo suas demandas e entregando o que lhes é direito — lembrou.

Foto: Prefeitura de Pinheiral

