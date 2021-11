TCE emite parecer favorável a contas de 2020 do município de Resende

Matéria publicada em 25 de novembro de 2021, 18:02 horas

Resende – O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) deu, por unanimidade, parecer a favor das contas da Prefeitura de Resende, referentes ao ano de 2020. É o quarto parecer favorável consecutivo. A decisão foi apresentada pelos conselheiros do órgão fiscalizador de controle externo do Estado do Rio, durante a sessão plenária telepresencial desta quarta-feira, dia 24, que foi divulgada no seu canal oficial do YouTube. A sessão foi coordenada pelo presidente do TCE-RJ, Rodrigo Melo do Nascimento.

O relatório do parecer prévio favorável, elaborado pela relatora Marianna Montebello Willeman, destaca mais um ano de superávit nas contas públicas de Resende, o quarto consecutivo, dando sequência à tendência de melhoria financeira do município iniciada em 2017. O último déficit aconteceu em 2016.

No desempenho dos investimentos em saúde e educação mais regularidade em 2020, mesmo diante do cenário conturbado da pandemia. Se a constituição federal prevê a aplicação mínima anual equivalente a 15% das receitas do município em saúde, o município investiu aproximadamente 30%, dobrando o mínimo determinado. Em educação, com um mínimo de aplicação anual constitucionalmente estabelecido em 25%, o município alcançou os 27%. Em busca da eficiência administrativa, a gestão do prefeito Diogo Balieiro Diniz obteve, ao longo dos anos, redução dos custos administrativos e, como consequência, conseguiu tirar do papel grandes obras de infraestrutura e transformações na saúde e na educação, elevando os serviços públicos de Resende a uma nova realidade.

– Temos orgulho de mais uma vez termos as contas aprovadas de forma unânime pelo TCE. Foi uma votação que acompanhei atentamente na sessão plenária e que não foge dos frutos que estamos plantando em Resende desde 2017. O relatório é um pequeno resumo de inúmeras conquistas que obtivemos ao longo dos últimos anos e diz muito sobre o desempenho de Resende pela retomada da capacidade de investimento. Sempre buscamos a eficiência administrativa, sem abrir mão da austeridade e do equilíbrio nas finanças. Os números também mostram que tivemos um enfrentamento eficaz da pandemia, tendo uma das melhores saúdes públicas do país, e isso só foi possível graças à postura austera e responsável. Podemos dizer que Resende hoje está no caminho certo. E queremos muito mais, pois sabemos que sempre é possível melhorar em algum aspecto – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Foto: Arquivo

Diogo se orgulha do parecer favorável unânime