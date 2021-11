TCE emite parecer favorável às contas do ex-prefeito Bruno de Souza

Matéria publicada em 19 de novembro de 2021, 11:57 horas

Contas foram aprovadas por unanimidade; investimento em saúde e educação superaram o mínimo exigido pela legislação

Quatis – O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), aprovou por unanimidade as contas de Quatis, referentes ao exercício financeiro de 2020, sob a responsabilidade do ex-prefeito Bruno de Souza. A votação ocorreu na quarta-feira, dia 17. O tribunal destacou o cumprimento dos índices constitucionais destinados à Saúde e Educação, mesmo durante a pandemia da Covid-19, e também o cumprimento integral da Lei de Responsabilidade Fiscal, com percentual (42,99%), muito abaixo do estabelecido em lei. (54%)

O relator do processo, o conselheiro Christiano Lacerda Ghuerren, mostrou que, em 2020, as contas de Quatis apresentaram um resultado positivo de mais de R$ 9.344.560,17. Os investimentos na saúde em 2020 representaram 15,96% das receitas de impostos e transferências, e em educação investiu-se 33,11%. Com isso ambas as pastas tiveram investimento superior ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, bem como cumprimento do disposto no artigo 21 e no artigo 22 da Lei nº 11.494/07 em relação às despesas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB).

O relatório mostra que houve aplicação correta dos recursos dos royalties, em observância ao artigo 8º da Lei Federal nº 7.990/89, alterada pelas Leis Federais nº 10.195/01 e nº 12.858/13.

O ex-prefeito, Bruno de Souza teve suas oito contas, de 2013 a 2020, aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, órgão técnico e imparcial que julga as contas do governador e de 91 municípios do Estado do Rio de Janeiro.