TCE-RJ dá parecer unânime favorável a contas do governo Rodrigo Drable

Matéria publicada em 24 de novembro de 2021, 19:05 horas

Barra Mansa – O plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) deu parecer prévio favorável à aprovação das contas do prefeito Rodrigo Drable e da vice-prefeita Fátima Lima, referentes ao exercício de 2020. A decisão, unânime, aconteceu na tarde desta quarta-feira, 24. O parecer segue para a Câmara de Vereadores de Barra Mansa, onde a aprovação será votada.

“Todo encerramento de exercício é complicado. Recebemos um município destruído, e a aprovação das nossas contas do último ano do primeiro mandato é a prova de que fizemos um governo responsável”, destacou o prefeito.

De acordo com o controlador-geral do Município, Rodrigo Amorim, “o parecer prévio favorável é reflexo de uma administração financeira e orçamentária rigorosa e cuidadosa, apesar das dificuldades enfrentadas devido ao cenário econômico vivenciado. Além do mais, o parecer também é produto de um esforço conjunto de toda a equipe de governo capitaneada pelo prefeito Rodrigo Drable”.

Foto: Paulo Dimas

Rodrigo destaca que parecer favorável do TCE a contas de 2020 demonstra seriedade do governo