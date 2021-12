TCE-RJ dá parecer unânime favorável às contas do governo Severino Dias

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2021, 17:40 horas

Vassouras – O plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), deu parecer prévio favorável à aprovação das contas do prefeito de Vassouras, Severino Dias, referentes ao exercício de 2020. A decisão, unânime, aconteceu na tarde desta quarta-feira (8).

Agora, o parecer segue para a Câmara de Vereadores de Vassouras, onde a aprovação será votada. As contas dos três anos anteriores já foram analisadas e aprovadas pelo TCE e pelo Legislativo Municipal.

O prefeito Severino Dias comentou a aprovação, ressaltando as dificuldades do trabalho realizado durante o primeiro ano da pandemia, e que ainda sim, conseguiu fechar o ano fiscal com um superávit nas contas públicas.

“Tenho a satisfação de ter todas as minhas contas aprovadas pelo TCE, desde o meu primeiro ano de governo. Assumimos um governo em 2017 com um déficit de R$ 8,7 milhões. Mas com muito trabalho e planejamento, finalizamos o exercício de 2020, com toda a dificuldade impostas pelo primeiro ano de pandemia, com um superávit de R$ 3,4 milhões. A decisão do TCE só ratifica a transparência das nossas ações e a seriedade com a aplicação do dinheiro público”, comentou.