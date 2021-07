TCU quer reduzir pedágio na Dutra e ministro discorda

Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 14:49 horas

Brasília – O TCU (Tribunal de Contas da União) pretende reduzir o valor do pedágio cobrado na Rodovia Presidente Dutra, pela NovaDutra, concessionária que administra a rodovia. O tribunal quer que o valor caia de R$ 14 para cerca de R$ 4 nos trechos mais caros.

A proposta, no entanto, esbarra na resistência do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Na opinião dele, a tarifa deve ser mantida até a realização do leilão, previsto para setembro deste ano.

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), o governo e o tribunal discutem essa redução da tarifa porque o contrato da concessão venceu neste ano e foi prorrogado por mais 12 meses sem a realização de novos investimentos.

A prorrogação ocorreu porque o governo não conseguiu preparar a tempo o edital para um novo leilão da rodovia. O certame está previsto para o final de setembro deste ano e prevê R$ 14,5 bilhões em novos investimentos.