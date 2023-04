Teatro BuZum! encena o espetáculo ‘Perigo Invisível’ em Angra e Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de abril de 2023, 08:45 horas

Costa Verde – As cidades de Angra dos Reis e Paraty irão receber nesta terça-feira (4), quarta (5) e quinta-feira (6), o espetáculo “Perigo Invisível”, do teatro BuZum!. As apresentações são realizadas em parceria com as Secretarias de Educação dos municípios, com o Ministério do Turismo e com a concessionária CCR RioSP. Os espetáculos irão acontecer em ginásios, quadras e pátios de escolas dos municípios.

De acordo com Mariane Gutierrez, diretora de produção do BuZum!, iniciar mais um ano com centenas de apresentações programadas, em diferentes regiões do país, é uma satisfação e uma alegria muito grande.

– O propósito da Cia. é percorrer o Brasil levando a magia do teatro de bonecos para crianças que, muitas vezes, nunca estiveram em uma sala de teatro. O BuZum! nasceu para promover a experiência do teatro para crianças, contribuindo ao mesmo tempo com a construção do conhecimento e do aprendizado de forma lúdica – contou a diretora.

A analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR, Renata Macedo, também destacou a promoção do evento para as cidades.

– A CCR busca expandir o acesso das pessoas à cultura e à educação. Por isso, apoiamos projetos como o BuZum!, que leva a magia do teatro para as crianças e realiza as apresentações de forma criativa, e possibilita que os conteúdos sejam trabalhados em salas de aula – destaca Renata Macedo.

O espetáculo

O espetáculo Perigo Invisível se passa na Central dos Germes Maus. Fungoso, Dona Bactéria e Virulão são os personagens centrais dessa história. Os três querem infectar o maior número de crianças possível e aproveitam dos maus hábitos de higiene de algumas delas para colocar seu maquiavélico plano em prática. Após algumas crianças ficarem doentes por não lavarem bem as mãos ou por não escovarem os dentes ou ainda por se negarem a tomar banho, elas percebem que bons hábitos de higiene são fundamentais para uma vida saudável. Depois de alguns cuidados, as bactérias, fungos e vírus acabam morrendo e as crianças voltam a ter saúde. A peça mostra a importância dos cuidados básicos com a higiene e que cuidar de si é também cuidar do outro.