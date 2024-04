Teatro da Fevre recebe o cantor e compositor Hyldon e a dupla Julinho e Gutemberg

A distribuição de senhas para o evento terá início às 18h, no próprio teatro, que fica na Rua 154, no bairro Laranjal, ao lado do Colégio Getúlio Vargas, da Fevre.

Volta Redonda – O Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr, espaço da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) localizado no bairro Laranjal, recebe o projeto “A Música Cantando a Nossa História – Um Rio de Sons”, reunindo o cantor e compositor Hyldon e a dupla Julinho e Gutemberg, nesta sexta-feira (12), a partir das 19h, com entrada gratuita.

