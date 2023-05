Teatro: Mais de 500 pessoas assistem ao espetáculo ‘O Rei Leão’ em BM

A atração faz parte do projeto ‘Diversão em Cena’, que já existe há 13 anos e leva entretenimento e cultura a diferentes cidades. Durante o espetáculo deste domingo, oito atores e atrizes deram vida ao clássico infantil da Disney. ‘O Rei Leão’ é o musical de maior sucesso da Broadway e traz rica caracterização, coreografias, show de luzes e músicas que embalam o público.

O presidente da Fundação Cultura de Barra Mansa, Marcelo Bravo, falou da satisfação de ter o espetáculo. “Essa é mais uma apresentação em parceria com ArcelorMittal, que valoriza a cultura e está sempre à disposição do município, engrandecendo nossa programação. Agradeço ao prefeito Rodrigo Drable por apoiar a cultura e contribuir para que espetáculos como esse sejam realizados. Um domingo familiar, onde recebemos muitas pessoas aqui no Corredor Cultural, que já é uma área que respira diversão, arte e entretenimento”, comentou Bravo, que ressaltou ainda que há diversos espaços abertos à população de Barra Mansa, como a Biblioteca Municipal e a Galeria de Artes Clécio Penedo, entre outros.

Bravo ainda frisou que a expectativa é de aperfeiçoar ainda mais o que já foi recebido com boa participação do público. “Trouxemos pela primeira vez essa apresentação para o Corredor Cultural e vimos o quanto é benéfico. Temos uma expectativa de melhorar ainda mais, analisar possibilidades para evoluir e fazer com que as pessoas gostem cada vez mais. Hoje, além do teatro, proporcionamos uma grande confraternização para que família, pais e crianças pudessem usufruir de brinquedos e lazer”, informou.

A assessora de comunicação e investimento social da ArcelorMittal, Patrícia Dias, explicou como é desenvolvido o projeto. “Estamos indo para o quinto ano do grupo Diversão em Cena em Barra Mansa. Começamos em 2019 na Beira Rio, em seguida veio a pandemia, e, depois de um tempo, voltamos em formato de drive-in no Parque da Cidade. No ano passado, retornamos de forma presencial na Fazenda da Posse”, disse.

Patrícia ainda passou a agenda dos eventos que estão previstos de acontecerem. “Neste ano de 2023, faremos um espetáculo a cada 15 dias no período de maio a novembro”, revelou.

O garoto Kauan Belmonte, 8 anos, veio de Piraí com seus familiares e gostou muito. “Achei muito legal. Tenho até o filme do Rei Leão em casa. Quero ir a outras apresentações”, disse.

A próxima apresentação – ‘Os Saltimbancos’ – está prevista para acontecer no dia 9 de junho, na Fazenda da Posse, no Centro, em horário ainda a ser definido.