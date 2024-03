Teatro Sesc Rosinha de Valença recebe espetáculo sobre mitologia indígena

Valença – O Teatro Sesc Rosinha de Valença recebe, neste sábado (9), o espetáculo infantojuvenil “Karaíba: um musical originário”, inspirado no livro homônimo do premiado escritor indígena paraense Daniel Munduruku. A peça será apresentada às 15h e aborda como era a vida indígena e a forma de organização dos povos antes dos portugueses chegarem ao Brasil. A entrada é gratuita.

A peça mescla mitologia indígena e aventura, com o intuito de repensar algumas lacunas na história brasileira, reforçando que o encontro com os europeus foi apenas uma passagem, não o início de tudo. Idealizada e produzida por Juliana Gonçalves, e com direção de Rafael Bacelar, a produção teatral propõe um exercício de imaginação sobre como seriam os povos, como os Tupinikin, Turyaçu e Anhangá, retratados no livro, e a vida nessas terras, seus conflitos e modos de ver o mundo.

O projeto tem uma equipe majoritariamente composta por artistas indígenas não só no elenco, protagonizado pelos atores Danilo Canindé, Jéssica Meireles, Ludimila D’Angelis e Yumo Apurinã, como também em funções técnicas, nas áreas de iluminação, visagismo, fotografia, design, arte gráfica, figurino etc.

“Conheci o trabalho de Daniel Munduruku quando me aprofundava na pesquisa que desenvolvo sobre a história do Brasil a partir da ótica de pesquisadores e professores indígenas. Mandei um e-mail tímido a ele dizendo: li seu livro, estou apaixonada e gostaria de produzir uma adaptação para os palcos, podemos conversar sobre? Estamos construindo uma nova e linda trajetória com esse projeto, carregando um ineditismo em diversos âmbitos”, conta Juliana Gonçalves.

O espetáculo “Karaíba” foi indicado a 12 categorias do prêmio CBTIJ 2024, dentre elas: melhor espetáculo, melhor texto adaptado, melhor direção, melhor atriz (Jessyca Meireles), melhor ator coadjuvante (Danilo Canindé), melhor trilha sonora original, dentre outras. A peça estreou em 2022, no Rio de Janeiro. De lá para cá, foi apresentado em diversos espaços e festivais de cidades como São Paulo, Curitiba, Londrina e Belo Horizonte. No ano passado, também integrou a programação do Festival Sesc de Inverno. Agora, retorna aos palcos do Sesc RJ.

“A partir do movimento de recuperação da memória dos antepassados, construímos uma narrativa ficcional que reinventa este fragmento de tempo apontando caminhos para o presente e futuro. Este trabalho é um ato de resistência diante de um passado de raízes arrancadas. Uma disputa do imaginário e do simbólico”, conclui o diretor Rafael Barcelar.