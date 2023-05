Teatro Sonora de Conservatória reabre no sábado com agenda especial

Matéria publicada em 25 de maio de 2023, 12:17 horas

Reformado e modernizado, local conta com equipamentos de acessibilidade e um espaço maior

Valença – O Teatro Sonora de Conservatória, da cantora Juliana Maia, será reinaugurado neste sábado (27), data em que a casa comemora o seu aniversário. Uma programação especial criada e desenvolvida pela equipe da Sonora Produções trará ao palco, além da própria Juliana Maia, artistas convidados, marcando a ocasião com muita música e novidades.

A reforma e revitalização foram contempladas por um edital da Funarj, voltado para a manutenção de espaços de cultura. O Teatro Sonora modernizou seu palco, dispõe agora de um novo banheiro, foram adicionados equipamentos de acessibilidade e o espaço como um todo foi ampliado. A casa de espetáculos de Conservatória foi a única do interior do estado a ganhar o edital.

A programação começa nesta quinta-feira (25), com a apresentação na cidade de um duo de bailarinos do Theatro Municipal do Rio para crianças de escolas públicas. No sábado (27), ocasião da reinauguração, pela manhã haverá a solenidade de reabertura com a apresentação da Orquestra Harmônicos de Conservatória. À noite é a vez do show principal de Juliana Maia com a harpista Cristina Braga. Já no domingo (28) acontece o famoso “Bloco da Carmem”.

“Comemorar a vida de um teatro é comemorar anos de resistência, de afeto e de amor. A arte é potente, o amor é lei e muda a vida das pessoas, então o Teatro Sonora tem muito a celebrar”, declara Juliana Maia ao observar o novo momento da cada de espetáculos.

Incentivo à cultura

O Teatro Sonora ficou entre os seis ganhadores do edital “Estímulo à manutenção de teatros de pequeno e médio porte” do Estado do Rio, contando com o patrocínio da FUNARJ, vinculada à Secretaria de cultura e economia criativa do Estado do Rio de Janeiro, que possibilitou a reforma do espaço.