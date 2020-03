Técnico em enfermagem do Samu é baleado em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 16:12 horas

Volta Redonda – Um técnico de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que não teve a identidade revelada, foi ferido com um tiro, na manhã desta quinta-feira, 12, em Volta Redonda. O crime aconteceu na Rodovia dos Metalúrgicos. A vítima, de 30 anos, havia saído de Rio Claro, onde faz plantão, e teve o carro alvejado por disparos quando chegava em Volta Redonda.

Segundo informações, a vítima estava passando pelo trecho da Rodovia do Contorno, em seu veículo, quando recebeu os disparos, vindo de outro veículo, que aparentemente o seguia. Com ferimentos no tórax e no rosto, o técnico em enfermagem conseguiu dirigir até o Hospital da Unimed, que fica próximo ao local dos disparos.

Segundo a assessoria da Unimed, a vítima deu entrada na unidade, onde foram prestados os primeiros atendimentos; sendo transferido para o Hospital São João Batista, onde permanece em observação.

A motivação do crime não foi divulgada pela Polícia Militar. O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda).