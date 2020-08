Técnico Ramon faz resumo da preparação e vê Vasco forte para o Brasileirão

Matéria publicada em 13 de agosto de 2020, 15:16 horas

Rio de Janeiro – Confiante, preparado e forte. É assim que o técnico Ramon Menezes vê o Vasco para a estreia no Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (13), às 20h, em São Januário. O comandante gravou o resumo da semana para a Vasco TV e se mostrou bem satisfeito com o período de trabalho antes do confronto inicial pela competição nacional. Ele elogiou a entrega e comprometimento dos jogadores durante este tempo de preparação no breve recado destinado ao torcedor vascaíno.

– O mais importante é que o grupo de jogadores está bem envolvido. Está todo mundo pronto e confiante para fazer uma grande estreia. Respeitando, sem dúvida nenhuma o adversário, mas aqui dentro o Vasco é muito forte. Nós tínhamos uma estreia já marcada contra o Palmeiras, mas eles chegaram na final do Campeonato Paulista e acabou sendo adiada. Vamos começar contra o Sport, eles já fizeram seu primeiro jogo contra o Ceará, mostrou muita qualidade, fizeram o dever de casa. Nós estudamos o adversário para passar aos jogadores, estão todos preparados, ciente das dificuldades, mas estamos prontos, treinando muito, para fazer uma grande estreia – disse o treinador antes de resuir o período de treinamentos:

– Queria dizer pra vocês que estamos com uma confiança muito grande no trabalho, em tudo que vem sendo feito. Começou lá atrás, nossa preparação para a reta final do Campeonato Carioca, onde tivemos a oportunidade de fazer dois jogos e essa preparação para o Brasileirão. Pudemos fazer três amistosos, voltamos um pouco a pandemia, é uma situação totalmente diferente do que já tínhamos vivido antes e sem dúvida nenhuma reflete no futebol, no clube, nos atletas, na comissão técnica e reflete também no nosso torcedor. Não teremos nosso 12 jogador, que é nossa torcida, principalmente nos jogos dentro de casa, onde ela faz uma diferença incrível. Mas a confiança nos nosso atletas é muito grande.