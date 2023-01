Técnicos do Crea-RJ vistoriam ponte que desabou em Miguel Pereira - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2023, 18:17 horas

Miguel Pereira – Uma equipe da Fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) esteve nesta terça-feira (3) na ponte que desabou sobre o Lago do Javary, em Miguel Pereira. O fato aconteceu momentos antes da virada do ano.

Em nota enviada à imprensa, o Crea afirmou que ‘foram registradas imagens a fim de obter mais informações sobre o acidente e que vai continuar com as ações de fiscalização para identificar todos os responsáveis técnicos pelo empreendimento.

A equipe do órgão ainda explicou que é o município de Miguel Pereira quem autoria a realização da obra. “Ressaltamos que quem autoriza a realização da obra é a Prefeitura do Município, cabendo ao Crea-RJ a fiscalização do exercício profissional. Do ponto de vista do exercício profissional, a empresa está habilitada a realizar este serviço, assim como o profissional responsável”, completa a nota técnica.