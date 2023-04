Tecnologia reduz em 77% o assédio contra passageiras

Matéria publicada em 21 de abril de 2023, 08:31 horas

Estado do Rio – Uma empresa do setor de transporte por aplicativo conseguiu reduzir os índices de assédio contra mulheres durante as corridas. Segundo levantamento realizado pela plataforma, em 2022, no Estado do Rio de Janeiro, foi registrada redução de 77%, por milhão de corridas, dos casos de violência sexual contra passageiras e de 63% contra motoristas parceiras. A diminuição nacional, no mesmo período, foi de 75%, por milhão de corridas, em casos contra passageiras, e de 71% contra as motoristas.

A empresa de aplicativo realiza ações em parceria com instituições voltadas para a defesa e o acolhimento de mulheres, como o projeto ‘Justiceiras’, que oferece atendimento imediato às vítimas de violência doméstica por meio de uma rede de apoio em casos de violência física ou emocional.

Outra estratégia utilizada é o investimento em sistemas de alta tecnologia que oferecem proteção antes, durante e depois das corridas – entre elas, inteligências artificiais como a Pítia e a Atena, que identificam passageiras em situação de maior risco e direcionam a corrida para motoristas parceiros com melhores avaliações ou para motoristas parceiras.

Além disso, são disparadas uma série de comunicações personalizadas, recomendando, por exemplo, que ela se sente no banco de trás, para a passageira, e mensagens educativas e de conscientização aos motoristas sobre a importância de manter o profissionalismo e o respeito.

Durante as corridas, as usuárias do app contam com o Monitoramento de Corrida em tempo real, que funciona por meio da combinação de rastreamento GPS com inteligência artificial, detectando comportamentos anormais durante viagens, como paradas longas e trajetos com tempo acima do previsto pelo aplicativo. Caso seja detectada alguma anormalidade na viagem, protocolos de segurança são adotados para evitar uma ocorrência.

Depois das corridas, a inteligência artificial Ártemis rastreia e identifica palavras e contextos deixados nos comentários ao fim das corridas que podem estar relacionados a algum tipo de assédio. Desta forma, os agressores são identificados e têm seus perfis banidos da plataforma, enquanto as vítimas são direcionadas ao atendimento humanizado. Com a implementação da Ártemis, a plataforma registrou, entre 2021 e 2022, uma redução de, aproximadamente, 45% dos incidentes de assédio com passageiras em todo o território nacional.

Para corridas ainda mais seguras, siga as dicas e orientações para as usuárias.

Confira:

Solicite a viagem de um lugar seguro: espere pelo carro ou moto dentro de casa, do escritório ou algum outro estabelecimento. É possível acompanhar a localização do motorista ou motociclista parceiro em tempo real e, assim, ir ao encontro dele assim que chegar.

Confira as informações sobre a viagem: Verifique se a cor, placa, modelo do carro e a foto do motorista ou motociclista são as mesmas que aparecem no aplicativo. É importante que motorista e motociclista parceiros também chequem se o nome de quem irá embarcar condiz com o que consta na tela de aceite.

Insira os contatos de confiança: Não deixe de inserir seus contatos de confiança no aplicativo para que seja possível compartilhar a rota em tempo real com eles diretamente no app ou WhatsApp. Para isso, basta acessar a “Central de Segurança”, no menu do app e selecionar diretamente da agenda de seu celular.

Sente no banco de trás: Isso dá opção de desembarcar por qualquer lado do veículo de forma segura, evitando colisão com os carros que estão em trânsito, além de fazer com que o motorista se sinta mais confortável durante a viagem.

Use sempre o cinto de segurança ou capacete: A obrigatoriedade desses itens está prevista no Código Brasileiro de Trânsito e é, comprovadamente, a forma mais eficaz de salvar vidas.

Grave o áudio das viagens: O aplicativo da empresa oferece o recurso que permite a gravação de áudio do começo ao fim das corridas. Para isso, basta acessar o recurso no Assistente de Segurança, no escudo azul do app. Você também pode optar por iniciar a gravação automaticamente em todas as corridas.

99Mulher: As motoristas parceiras da empresa podem optar, a qualquer momento, por meio do botão 99Mulher, por transportar apenas passageiras, que são avisadas que foi enviada uma motorista exclusiva para mulheres para sua corrida

Em caso de emergência, acione o 190: O aplicativo conta com um botão de emergência, no Assistente de Segurança, que, ao ser acionado, notifica a polícia (190) e a Central de Segurança da 99, compartilhando localização em tempo real e as informações da viagem com as autoridades.

Se precisar de assistência, a empresa disponibiliza a Central de Segurança: a central telefônica de emergência funciona 24h, 7 dias por semana, e responde prontamente em caso de necessidade, oferecendo auxílio sobre o que fazer. O telefone é o 0800-888-8999.