Tecnologias de ponta: Transporte Excelsior firma parceria estratégica com a Mercedes

Volta Redonda – A Transporte Excelsior firmou, neste mês de agosto, uma parceria estratégica com montadora Mercedes para apresentar os novos avanços na frota: 20 caminhões Actros 2548 LS/36 UPH. Segundo a transportadora, os caminhões trazem uma ampliação dos padrões de segurança durante as operações, estando equipados com molas parabólicas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.

O conjunto de tecnologias inclui EBS (Sistema de Freio com Gerenciamento Eletrônico), ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas), ASR (Controle de Aderência em Aceleração), ABA 5 (Assistente Ativo de Frenagem) com reconhecimento de pedestres, assistente de ponto cego e de fadiga, farol para auxílio em manobra, farol alto inteligente, sensores de chuva, iluminação e de faixa de rolagem.

“Estamos motivados em dar um passo à frente na nossa jornada de excelência com a aquisição de novos caminhões de alta tecnologia. Acreditamos que esta renovação representa um compromisso sólido com o futuro da Transporte Excelsior e reafirma nossa busca constante por qualidade e inovação. Realizar uma gestão eficiente e estratégica de veículos pesados é essencial para seguir sempre em frente rumo ao futuro que desejamos”, declarou Rogério Loureiro, Diretor Superintendente da empresa.

Os primeiros quatro caminhões da nova frota já chegaram ao Centro Corporativo. Além da segurança do motorista e do trânsito, deve-se levar em consideração a segurança da carga, desde a renovação da frota até a pontualidade e confiabilidade na chegada ao cliente final.