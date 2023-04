Telegram não acata determinação judicial e é suspenso no Brasil

Matéria publicada em 26 de abril de 2023, 17:54 horas

Aplicativo não teria entregado dados de grupos neonazistas à Polícia Federal

País – O aplicativo de mensagens Telegram está suspenso no Brasil desde esta quarta-feira (26), quando a Justiça Federal determinou que todas as operadoras de telefonia móvel e lojas de aplicativo no país suspendam o acesso e a distribuição do app. A decisão foi tomada porque a empresa responsável pelo Telegram não teria entregado à Polícia Federal (PF) dados de grupos neonazistas que usavam a plataforma.

Na semana passada, a Justiça havia determinado que o aplicativo informasse esses dados e também os de pessoas suspeitas de planejar ataques a escolas. O prazo para a entrega dos dados era de até 24 horas. O Telegram chegou a ceder parte das informações solicitadas, mas até o momento não revelou os números de telefone dos integrantes de grupos neonazistas.

Além de mandar suspender o aplicativo, a Justiça também aumentou a multa aplicada à empresa: de R$ 100 mil passou para R$ 1 milhão por dia de recusa em fornecer as informações solicitadas.