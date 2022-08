Matéria publicada em 28 de agosto de 2022, 12:12 horas

Ação da SMDH junto com a Coordenadoria da Juventude será no dia 30, no Colégio Estadual Santos Dumont

Volta Redonda- Na próxima terça feira, dia 30 de agosto, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda, em parceria com a Coordenadoria da Juventude (CoordJuv), promove uma Roda de Conversa no Colégio Estadual Santos Dumont, no bairro Niterói (Rua Santa Teresinha, nº 109), com estudantes do Ensino Médio. A ação acontece no mês em que estão sendo desenvolvidas várias atividades em homenagem ao Mês da Juventude pelo governo municipal. Também participam do evento, coletivos de movimentos sociais pela igualdade racial e de gêneros que atuam junto com a SMDH.

A Roda de Conversa terá como tema: “Sexualidade, Juventude e Educação: Identidades e Diversidades Juvenis”. A roda é uma atividade dinâmica produzida pela equipe de Direitos Humanos da SMDH para todos os convidados. Evitar o bullyng no meio estudantil e fortalecer um ambiente de respeito pelas diferenças na convivência diária dos estudantes dentro da escola são metas da ação.

Segundo a assessora da Divisão de Política para a Promoção da Diversidade de Gênero, Regina Céli, a intenção é promover a reflexão para uma cultura de paz, de respeito entre os jovens participantes.

“Durante o evento será apresentado o documentário ‘Bicha Preta’, que está disponível no YouTube. É uma produção muito sensível e interessante, e teremos testemunhos de pessoas dos coletivos que lutam pela igualdade racial e de gêneros, contra a discriminação e o preconceito social. O objetivo é conquistar o respeito à diversidade, que é fundamental no combate ao bullyng, e em construir um ambiente de respeito no relacionamento entre todos, todas e todes. E assim alcançar a valorização da diversidade, que representa uma riqueza para a convivência. Temos que perceber e conviver com a diferença em cada um na aparência, comportamento e identidades”, ressaltou Regina, acrescentando:

“A atividade na escola faz parte da programação do Mês da Juventude dentro da temática Direitos Humanos, voltada para toda a juventude. A atividade será muito importante para esses jovens que estão em transição, amadurecendo a personalidade e aprendendo coisas novas nesta cultura de paz, respeito e convivência com o que é diferente”, frisou a assessora.