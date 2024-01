Temperatura despenca nesta quarta-feira (31), no Sul Fluminense

Sul Fluminense – A temperatura vai cair nesta quarta-feira (31) no Sul Fluminense. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para Resende é de mínima em torno de 14°C e em Itatiaia, em torno de 15°C. Já Volta Redonda e Barra Mansa terão mínimas de 21°C e máxima de 37° e 36°, respectivamente. Para o Rio de Janeiro, a máxima prevista é de 36ºC, com mínima de 21°C.

Segundo a previsão, o dia amanhece com muitas nuvens em todo Rio de Janeiro e chuva isolada no noroeste, norte e centro fluminense. Durante a tarde e à noite, as chuvas ficam intensas, acompanhadas de trovoadas e se estendem para todo o estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para perigo potencial de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h no noroeste, centro e norte fluminense, Baixadas e metropolitana do Rio de Janeiro, atingindo municípios como Cabo Frio, Cantagalo e Rio Bonito.

A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.