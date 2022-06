Temperatura no Parque Nacional do Itatiaia atinge 11 graus negativos nesta madrugada

Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 08:47 horas

Itatiaia – A temperatura na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia registrou na madrugada desta terça-feira (14) , 11 graus negativos. Mais a sensação térmica foi 14 graus negativos devidos aos ventos fortes.

Foi uma das temperaturas mais baixas registras este ano na reserva, que hoje completa 85 anos de conservação. Vários eventos estão programados para comemorar a data.

O diretor do parque, Luiz Aragão, disse às 2 h da madruga, quando os termômetros marcaram 11,4 graus negativos, a estação meteorológica de Campo Belo, que fica às margens do rio que tem o mesmo nome, congelou e, por isso, deixou de funcionar.

A estação de Campo Belo fica a 2.450 metros de altitude em relação ao nível do mar. No parque estão instaladas ainda as estações do INMET, do Moro Massena e do Abrigo Rebouças.

O fenômeno vem atraindo mais turistas a cada dia, que fazem questão de registrar com seus celulares, a vegetação e riachos cobertos com uma fina camada de gelo. Além de hotéis e pousadas, o visitante pode desfrutar do camping localizado no Abrigo Rebouças, na base do Pico das Agulhas Negras.

Entre os eventos em comemoração aos 85 anos da reserva, está programada para às 17 horas, no Centro de Visitantes do Parque, uma palestra com o tema “O Parque em Perspectiva Histórica”, com o historiador Marcos Cotrim.