Temperatura pode chegar a 43° C na região Sul Fluminense nesta quinta

Sul Fluminense – O tempo deve ficar instável, com sol, muitas nuvens e temperaturas elevadas na região Sudeste na quinta-feira (16) . Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a onda de calor que atinge a região Sudeste deve persistir até a sexta-feira (17). A previsão indica que as temperaturas devem ficar acima da média para o mês e há risco a saúde.

As áreas mais afetadas são: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, regiões central, oeste, norte e noroeste, sul e sudoeste de Minas Gerais e região metropolitana de Belo Horizonte. Já em São Paulo, as regiões afetadas são: Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Campinas, Bauru, Ribeirão Preto, Araçatuba, Marília, Araraquara, Piracicaba, Assis, regiões macro metropolitana e metropolitana paulista.

No Rio de Janeiro, as regiões sul, norte e noroeste, centro fluminense, baixadas e região metropolitana do Rio de Janeiro vão ser atingidas pela onda de calor. No Espírito Santo, as áreas atingidas são: central, noroeste e sul Espírito-santense e o litoral norte de Espírito Santo.

Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante a tarde em toda a região Sudeste.

A temperatura mínima para a região Sudeste fica em torno dos 17 graus e a máxima de 43 graus. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 90%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.

Fonte: Brasil 61