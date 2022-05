Temperaturas mais amenas nos próximos dias no Sul Fluminense, segundo o Climatempo

Matéria publicada em 20 de maio de 2022, 08:53 horas

Sul Fluminense – A previsão do Climatempo é de temperaturas mais amenas para os próximos dias, mais ainda baixas no Sul Fluminense. As geadas devem continuar ocorrendo na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, que há 1h da madrugada de quinta-feira (19), os termômetros registraram 2,4 graus negativos com sensação térmica ainda menor, de 10,4 graus negativos.

O diretor da reserva, Luiz Aragão, disse que, atualmente, os dias costumam amanhecer com uma fina camada de gelo que cobre a vegetação e riachos da localidade. O fenômeno vem atraindo turistas, principalmente no Abrigo Rebouças, na base do Pico das Agulhas Negras, com 2.791 metros de altitude, e onde o visitante paga uma taxa para acampar.

A tendência para região nos próximos dias é de mínimas ainda bem baixas, mas não deve haver novos recordes, segundo o Climatempo. Hoje, a mínima em Volta Redonda foi de 9 graus e a máxima de 23 graus. No sábado, a temperatura sobe mais um pouco.

A tendência é de sol com nuvens e sem chuva, para os próximos dias, na região.