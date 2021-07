Tempestade tropical Elsa deve chegar à costa da Flórida como furacão

Matéria publicada em 7 de julho de 2021, 08:46 horas

Previsão é do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos

Venice Beach – A tempestade tropical Elsa deve se fortalecer e se transformar em furacão antes de chegar à costa do Estado norte-americano da Flórida, afirmou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

O epicentro do Elsa estava, nessa terça-feira (6), a cerca de 250 quilômetros (km) a sul-sudoeste de Tampa, na Flórida, e se deslocava para o norte, a cerca de 15 km/h, com ventos máximos de 110 km/h, afirmou o NHC em boletim. Uma tempestade se torna um furacão quando os ventos máximos sustentados chegam a 119 km/h.

Um alerta de furacão foi emitido em Egmont Key, na região da Baía de Tampa, para o Rio Steinhatchee, cerca de 290 km ao norte da Costa do Golfo, com a previsão de chegada do Elsa ao continente nesta manhã.

O céu estava cinzento, mas sem chuva na tarde de ontem em Venice Beach, a cerca de 110 km ao sul de Tampa. Michelle e Amador Diaz estão na cidade, procedentes de Albuquerque, para celebrar o aniversário de 32 anos de casamento e faziam uma caminhada na praia.

“Não estamos com medo da tempestade”, disse Amador Diaz. “Eu prefiro o tempo assim do que com sol”.

Após chegar ao continente, a tempestade deve seguir para o sudeste dos Estados Unidos até esta quinta-feira, deixando chuva na península da Flórida.

Tornados são possíveis na Flórida, no norte do estado, no sudeste da Geórgia e na região mais ao sul da Carolina do Sul, segundo o NHC.

Fonte: Agência Brasil *