Temponi e Marcão negam envolvimento em caso de propinas por merenda escolar no governo Samuca

Matéria publicada em 17 de agosto de 2022, 18:30 horas

Vereador afirma que só buscou, no governo anterior, receber pagamentos a que tinha direito; Marcão estranha que Samuca tenha afirmado desconhecer Temponi antes de reunião

Volta Redonda – O vereador Vander Temponi negou ter oferecido ou recebido qualquer vantagem durante o governo do ex-prefeito Samuca Silva. Ele e o ex-secretário da Ação Comunitária do ex-prefeito, Marcus Vinicius Convençal, foram alvos, junto com mais duas pessoas, de busca a apreensão feitas pelo Gaeco, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio, em função de denúncia apresentada pelo ex-prefeito, dando conta de que Temponi teria solicitado à empresa fornecedora de merenda escolar no município uma “comissão” de 2% do valor do contrato, e que teria pedido a extensão da prestação de serviços, sem licitação, o que foi negado por Samuca.

Temponi nega as afirmações de Samuca:

— Jamais pedi vantagem, ofereci vantagem ou outro fato que possa desabonar minha conduta. Como prestador de serviço, tinha um dinheiro para receber da Prefeitura de Volta Redonda e fui tentar receber o que era de direito. Todas as cobranças citadas foram feitas entre 2017 e 2020, anteriormente à minha eleição para vereador. Sobre as citações de possíveis irregularidades no fornecimento de merenda, nunca tive e nem tenho qualquer ingerência sobre contratos da administração municipal. Problemas entre o ex-prefeito e seus secretários devem ser resolvidos e esclarecidos por eles — disse Temponi ao DIÁRIO DO VALE.

Marcus Vinicius diz não ter envolvimento com o caso

O ex-secretário Marcus Convençal, o Marcão, teria sido incluído na investigação porque o encontro entre Temponi e Samuca teria sido intermediado por ele. Marcão afirma que marcou a reunião a pedido de Temponi, como parte de suas funções, e afirma que não tem nenhum envolvimento com o suposto pedido de vantagem. Ele continuou no primeiro escalão do governo até o fim do mandato de Samuca, em 31 de dezembro de 2020.

— Eu trabalhei da mesma forma do primeiro ao último dia de governo, recebendo ordens e executando-as — diz Marcão.

Marcão também afirma que, até onde ele sabe, não procede a informação sobre pedido ou oferta de vantagens indevidas por parte de Temponi, e ressalta que ele mesmo não tinha qualquer poder no caso:

“Desde o princípio, quando ouvi essa história, meu intuito era esclarecer o mal entendido. Afinal, não tenho nenhuma relação com merenda escolar, e o fato gerador de toda essa confusão é um suposto comissionamento de 2% que de alguma forma estaria sendo pago a alguém da prefeitura; por ser uma prática que sempre fomos contra, procurei o prefeito e pedi a reunião para que tais fatos fossem esclarecidos”, declarou o ex-secretário.

Finalmente, Marcus Convençal afirmou que não vê como traição o fato de o prefeito ter envolvido seu nome nas investigações:

— Traição não é a palavra, afinal ele fez o que acreditava ser certo, mas me estranha algumas alegações dele, principalmente a de não ter relação com o Wander Temponi, ou ainda que pegou seu telefone com pessoas da secretaria de Educação, uma vez que foi Temponi juntamente com o Paulinho do Raio-X, quem me apresentou o prefeito.

Prefeitura afirma que caso se refere ao governo passado

Em nota, a Prefeitura de Volta Redonda afirmou que toda a investigação se refere ao governo anterior, e que a atual equipe nada tem a ver com o assunto:

“A respeito das notícias sobre ações em curso por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro envolvendo possíveis irregularidades em contrato de fornecimento de merenda em Volta Redonda, a Prefeitura esclarece que:

1 – Os fatos que deram origem à ação se deram entre 2018 e 2020, anterior, portanto, ao da atual gestão, que assumiu em 2021;

2 – Nenhum integrante da atual administração está direta ou indiretamente ligado aos fatos ou são ao menos citados na ação;

3 – Desde que reassumiu a Prefeitura, em janeiro de 2021, a atual administração se ocupou incansavelmente em melhorar a qualidade da merenda dos alunos, com êxito comprovado, graças a um processo transparente e uma equipe eficiente;

4 – O atual governo está à disposição para qualquer esclarecimento, bem como repudia a divulgação truncada de informações ou o uso indevido de imagens que possam causar confusão entre a população;

5 – A Prefeitura de Volta Redonda está à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento sobre este e qualquer fato, para qualquer veículo sério de imprensa e qualquer cidadão;

6 – A atual administração lamenta que fatos ocorridos na gestão passada ainda causem embaraços aos cidadãos de Volta Redonda;”, conclui a nota.