Temporada de filiações partidárias

CSN Cimentos aprova proposta coletiva em Arcos com 74%

***

A CSN Cimentos de Arcos aprovou nesta sexta-feira a proposta coletiva apresentada pela empresa com 363 votos a favor (74%) e 126 contra (25,77%).

***

Na segunda-feira (8), será a vez dos trabalhadores de Volta Redonda definirem o futuro do acordo coletivo. A proposta final para o ACT/2024 e o abono de 2023, em Arcos, foi aprovada com um total de 489 votos.

UNIÃO EM BM

A ex-vereadora e ex-vice-prefeita de Barra Mansa, Ruth Coutinho, anunciou nesta sexta-feira (5) sua filiação ao União Brasil. Ela, que também é ex-secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, pretende levar para o

partido sua expertise política. Em Barra Mansa, o União tem como pré-candidato à prefeitura o advogado e ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro.

REPRESENTATIVIDADE FEMININA

O União em Barra Mansa diz ter como uma das metas garantir o espaço das mulheres no dia-a-dia da política barra- -mansense. E conta com a ajuda de Ruth Coutinho para isso. “Rutinha é exemplo na política, com atuação de destaque em ações sociais, humanas e educativas. Ela é a representação das mulheres em nossa cidade”,

elogiou Marcelo Cabeleireiro ao assinar a ficha de adesão de Ruth Coutinho.



ASSEMBLEIA DE DEUS

Quem também se filiou ao União Brasil em Barra Mansa foi o advogado e ex-presidente da OAB-BM, Noé Garcez. A assinatura da ficha de filiação foi acompanhada pelos pastores Rinaldo Dias e Natanael, ambos da Assembleia de Deus Ministério Madureira, e do ex-vereador e pré-candidato a vereador em Volta Redonda, Fernando Martins.

SEBASTIÃO FARIA NO PL

O vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria, assinou a ficha de filiação ao PL, nesta sexta-feira (5). A ficha de Faria foi abonada pelo presidente do diretório municipal, Antônio Cardoso, e pelo presidente Municipal,

Edson Quinto. A entrada de Faria foi definida quase um mês antes, durante visita dos deputados federais Altineu Cortes e Sóstenes Cavalcante ao município. Na ocasião, os parlamentares selaram o apoio do PL ao projeto de reeleição do atual prefeito, Antônio Francisco Neto.

BOLSONARISTA

Em seu discurso, Faria disse estar feliz de poder entrar no PL com apoio das lideranças nacionais e locais. “Me sinto muito bem no PL, por estar em acordo também com a linha do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro”, frisou.

MAIS UM

Quem também se filiou ao PL foi o vereador Rodrigo Furtado, de Volta Redonda. Ele anunciou em suas redes

sociais nesta sexta-feira (5) que filiou-se à legenda com o aval dos deputados federais Altineu Côrtes e Alexandre Ramagem, além do deputado estadual Anderson Moraes.

BENÇÃO DE BOLSONARO

Segundo Furtado, sua ida para o PL contou com as bençãos do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Estive com ele mês

passado em sua passagem por cidades litorâneas do Rio de Janeiro, juntamente de diversos bolsonaristas e então tudo ficou sacramentado. Estive também na sua casa em Angra e em seu discurso histórico na Avenida

Paulista. Fui bem avaliado e convidado a fazer parte do maior partido do país. Sempre fui um político de direita e minha escolha vai muito ao encontro da ideologia que eu sigo”, explicou.

OUTRO BOLSONARO

Quem assinou a ficha de filiação de Rodrigo foi o senador Flávio Bolsonaro, em conjunto com Anderson Moraes,

durante encontro na cidade de Barra do Piraí, ao lado do pré-candidato à prefeitura, Cesinha.

PATRIOTA

Rodrigo Furtado diz se considerar um patriota, assim como acreditar em valores tradicionais da família, no livre e pleno desenvolvimento econômico, bem como na liberdade individual do cidadão e na garantia do exercício do Estado Democrático de Direito, conforme preconiza a Constituição Federal. Legal, né?!

PANFLETAGEM

Servidores do IFRJ vão aproveitar a 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda para fazer uma panfletagem na porta do evento e expor à comunidade suas pautas de reivindicação. A ação acontece neste sábado (6), a partir das 10h.



PATRIMÔNIO HISTÓRICO

O Governador Cláudio Castro sancionou a Lei 10.308/2024, de autoria da deputada Célia Jordão (PL), que

declara a feira ‘Rio Artes Manuais’ como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado.

Maior feira de capacitação em artesanato do país, com espaço também para exposição e negócios, a ‘Rio Artes Manuais’ faz parte do calendário oficial de eventos da cidade do Rio e, este ano, será realizada entre os dias

24 e 28 de abril. Esta será a 16ª edição do evento.

CARTEIRA DE ARTESÃO

Desde 2021, a deputada vem lutando pela valorização dos artesãos e apresentou na Alerj uma indicação que solicitou a retomada da impressão da Carteira de Artesão no Sistema de Cadastramento do Estado do

Rio. A medida foi atendida por Castro, garantindo aos artesãos fluminenses descontos em lojas parceiras, participação em feiras estaduais e nacionais e o acesso a microcréditos para desenvolvimento de seus negócios.

CUIDAR DOS BICHINHOS I

O prefeito Rodrigo Drable sancionou na quinta-feira (4) a Lei Municipal 6.031, que estabelece em Barra Mansa a Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais. A nova pasta será responsável pela implantação e desenvolvimento de ações, projetos, medidas de prevenção e controle de doenças e normas para proteção dos direitos dos animais.

CUIDAR DOS BICHINHOS II

O projeto havia sido votado e aprovado nesta semana pela Câmara Municipal, a partir da realização de um abaixo-assinado na Praça da Matriz, no Centro, em que foi possível coletar quase três mil assinaturas

de moradores. Drable diz que a criação da secretaria voltada à causa animal já era planejada pelo governo há um tempo.

CUIDAR DOS BICHINHOS III

“Isso vai ser somado ao nosso Hospital Veterinário, que deve começar a ser construído no próximo mês. Nós já temos em Barra Mansa uma clínica veterinária, que realiza castrações, mas ainda é muito pouco perto do que gostaríamos defazer. Agora que a lei foi sancionada, nós passaremos a contar com uma secretaria de proteção

dos nossos animais”, informou o prefeito. Os bichos merecem e a população agradece!

NOVO VEÍCULO

A prefeitura de Resende recebeu um novo veículo como doação do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O carro, cuj omodelo é um Nissan Versa, ano 2024, será utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência

Social e Direitos Humanos para atender a demandas da pasta. O veículo foi entregue no Jardim de Inverno do Palácioda Guanabara, no Rio, na presença do governador Cláudio Castro e da secretária de Estado

e Direitos Humanos, Rosângela Gomes. Jacqueline Primo, secretária de Assistência Social e

Direitos Humanos de Resende representou o município.