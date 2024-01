Temporada de navios segue com sucesso em Angra

Angra dos Reis – A temporada de navios segue um sucesso em Angra dos Reis. Nesta sexta-feira (19), a cidade recebeu de forma simultânea dois navios, um vindo da Argentina e outro do Canadá, desembarcando na Vila do Abrão, na Ilha Grande, e no Cais Santa Luzia, no Centro. No total, foram 2.900 turistas chegando para conhecer as belezas da Angra. Até o momento, durante a temporada 2023/2024, a cidade já recebeu 18 paradas e a escala segue programada com outros desembarques até o mês de abril.

Nesta temporada, são esperadas 58 paradas de navios, com um fluxo de aproximadamente 190 mil turistas, e uma expectativa mais de R$ 130 milhões injetados na economia local. Esse número pode aumentar até o fim da temporada, já que muitos pedidos de desembarque extras aparecem ao longo dos dias. A expectativa é que a movimentação no próximo mês seja ainda maior por conta do carnaval.

– Ainda temos mais três meses com muitas paradas de navio pela frente, sabemos que vamos receber muitos turistas e temos trabalhado para que nossos visitantes tenham a melhor experiência possível na cidade. Lojas, restaurantes, guias turísticos e outros negócios se beneficiam com o aumento do fluxo de turistas, o que impulsiona a economia de toda a região. Os turistas que se encantam com a cidade já colocam Angra dos Reis na lista de destinos para voltar mais vezes – comentou Marc Olichon, presidente da TurisAngra.