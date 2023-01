Temporais provocam situação de emergência em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2023, 08:15 horas

Em virtude das chuvas, o trânsito na região está prejudicado

As chuvas intensas fizeram a prefeitura de Barra do Piraí decretar situação de emergência no município, devido aos deslizamentos de terras ocorridos desde o dia 11 de janeiro, na RJ-145, na altura do bairro Ponte do Andrade.

A Secretaria de Defesa Civil da prefeitura informou que esta é uma via administrada e mantida pelo Departamento de Estrada de Rodagens (DER-RJ) e que, desde o último domingo (22), têm entrado em contato com o órgão, para que providências de segurança, sinalização, desobstrução e demais medidas urgentes sejam tomadas.

Além disso, a secretaria ressaltou a necessidade de que se façam estudos, projetos e intervenções para diminuir os riscos e garantir segurança à população barrense.

Ressalta-se, também que, em virtude das chuvas constantes, ocorreram vários outros problemas, como inundações, alagamentos e deslizamentos em outros pontos do município e que o trânsito está prejudicado. A Defesa Civil permanece atenta e recomenda que se evite aquele trecho, buscando rotas seguras.