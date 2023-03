Temporal: Barra Mansa registra desabamento de casa, quedas de árvores e pontos de enxurradas - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 16:02 horas

Em 20 minutos choveu o equivalente a 33.8 mm

Barra Mansa – Barra Mansa registrou o desabamento de um imóvel no bairro Siderlândia, quedas de árvores e pontos de enxurradas devido ao temporal que atingiu o município no início da tarde desta terça-feira (07). De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, em 20 minutos, choveu o equivalente a 33.8 mm. Equipes de diversas secretarias da Prefeitura estão trabalhando para minimizar os estragos ocasionados pela chuva.

O desmoronamento aconteceu na localidade conhecida como Fazenda do Carrapato, no bairro Siderlândia. Não houve vítimas. O morador do imóvel foi encaminhado para os cuidados da Secretaria de Assistência Social e, posteriormente, conduzido à casa do seu filho.

Os bairros Vila Coringa e São Luiz registraram quedas de árvore. Os pontos de alagamento foram nos bairros Cotiara, Ano Bom, Centro, Colônia, além do distrito de Floriano e da Rua Albo Chiesse.

– Temos trabalhado em parceria com no gabinete do prefeito e da vice-prefeita, além das secretarias de Ordem Pública, Manutenção Urbana, Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Assistência Social e Direitos Humanos e SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), visando amenizar as situações causadas pelas chuvas, que não tem dado trégua. O núcleo de chuvas ainda permanece sobre a região, podendo ocasionar novas pancadas de chuvas. Com isso, a Defesa Civil, bem como os demais órgãos, segue em estado de alerta – destacou João Vitor.