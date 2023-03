Temporal com ventania atinge Barra Mansa; veja vídeos - Diário do Vale

Temporal com ventania atinge Barra Mansa; veja vídeos

Matéria publicada em 2 de março de 2023, 15:29 horas

Barra Mansa – A cidade de Barra Mansa registra um temporal intenso na tarde desta quinta-feira (2). De acordo com a Defesa Civil de Barra Mansa, a cidade registra 50mm de chuva que está acompanhada de fortes ventos que podem chegar a 60 quilômetros por hora.

O alerta de fortes chuvas está valendo para toda a cidade. Moradores relatam pontos de alagamento nos bairros Colônia Santo Antônio, Vila Nova, Saudade e no Centro.

Segundo um morador da Rua General Manoel Rabelo, no bairro Saudade, as pessoas estão ilhadas em casa devido ao alagamento que atinge o bairro. Ele pontua que é o quinto alagamento no local desde a última semana.

A Avenida Perimetral, no bairro Colônia Santo Antônio, registrou muita água na pista, impossibilitando a passagem de veículos.