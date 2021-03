Matéria publicada em 31 de março de 2021, 15:55 horas

Pinheiral – Um forte temporal atingiu a região Sul Fluminense, na noite de terça-feira (30), incluindo em Pinheiral, onde quatro famílias ficaram desalojadas. Segundo a Defesa Civil, também foram registradas quedas de árvores, destelhamento e desabamentos de casas, pontos de alagamentos, além da queda de uma torre de Internet no bairro Cruzeiro, que atingiu duas casas. Apesar dos transtornos, ninguém se feriu.

Em relação às demais famílias que sofreram os impactos do temporal e acabaram ficando desalojadas a SMASDH está dando o suporte necessário como alimentação e abrigo provisório, de acordo com a prefeitura. Uma reunião entre as famílias, a Defesa Civil e a SMASDH definirá de que forma as os desalojados serão abrigados até que suas casas voltem a ter condições de moradia.

Nesta quarta-feira (31), cerca de 40 funcionários da Secretaria de Serviços Públicos atuam na limpeza e desobstrução de vias, poda de árvores, desentupimento de bueiros, varrição e retirada de entulhos em vários pontos da cidade. As equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), também estão nas ruas prestando atendimento necessário às famílias desalojadas.

O prefeito Ednardo Barbosa, acompanhado dos secretários de Serviços Públicos, Jailson Azevedo Rodrigues e Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, Carlos Henrique de Souza, esteve em alguns pontos da cidade para avaliar a situação, visitar e ouvir algumas famílias que sofreram danos, além de acompanhar de perto os trabalhos de limpeza da cidade.

– Estivemos em alguns pontos da cidade para avaliarmos a situação e alinharmos soluções para evitar que os moradores sofram outros prejuízos com alagamentos e não percam seus bens, como na Avenida Pinheiral onde ficou definido que faremos melhorias na drenagem. As equipes da secretaria de Serviços Públicos seguem ao longo do dia com os serviços de poda de árvores, desobstrução de estradas e vias públicas para minimizar ao máximo os transtornos causados à população e a Secretaria de Assistência Social dando o acolhimento necessário às famílias que sofreram danos – disse Ednardo.

Foi realizada uma reunião entre os advogados da SMASDH com a empresa responsável pela torre de internet que caiu no bairro Cruzeiro. Segundo a prefeitura, a empresa se colocou à disposição das famílias que tiveram suas casas danificadas.

– Graças a Deus a empresa está se responsabilizando sobre os prejuízos. Temporariamente as famílias vão ficar num hotel, porque não tem como cozinhar já que tiveram suas coisas todas destruídas. Mas a empresa já alugou casas para abrigá-las até que tudo se resolva – disse Patrícia Rivello, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.