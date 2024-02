Temporal em Bananal-SP alaga ruas e assusta população

Bananal-SP – Um temporal que atingiu a Serra da Bocaina, em Bananal (SP), na tarde desta quarta-feira (21), alagou as ruas da cidade e assustou os moradores.

A Rua de Fogo, no bairro Vila Bom Jardim ficou totalmente alagada.

Segundo informações de moradores, que entraram em contato com o DIÁRIO DO VALE, a chuva em volume expressivo durou cerca de 40 minutos. Nas imagens, é possível ver algumas ruas da cidade tomada pelas águas.

Na Serra da Bocaina, uma árvore caiu no KM-19 interditando a via.

De acordo com o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade está dentro da zona laranja, com risco de tempestades com início nesta quarta-feira (21), até às 3 horas desta quinta-feira (22)

Riscos Potenciais:

Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.