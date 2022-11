Temporal interdita passagem inferior da Dutra em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de novembro de 2022, 16:00 horas

Volume de água é proveniente de um escoamento da rodovia e de um córrego; previsão para esta quarta-feira é de que chova de 25mm a 50 mm por hora

Barra Mansa – A forte chuva que castiga o Sul do Estado provocou na tarde desta quarta-feira (30), a interdição de uma passagem inferior da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. Técnicos da Defesa Civil da cidade estão desde às 14h avaliando os riscos e evitando que motoristas se arriscassem na enxurrada. Equipes da CCR Rio SP, concessionária que administra a rodovia, também estão no local sinalizando o trecho que está sendo usado como retorno para quem mora em Porto Real, Quatis e Floriano.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, a enxurrada é proveniente do sistema de escoamento da Rodovia Presidente Dutra e outra parte de um córrego que passa pelo local.

– Interditamos o trecho e estamos monitorando o volume de água. A previsão hoje (quarta-feira) é de que chova de 25mm a 50mm. A cidade está suportando bem o volume e até o momento temos apenas este trecho em situação delicada – explicou João Vitor.

Segundo ele, a previsão é de chuva moderada para os próximos 10 dias.