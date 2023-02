Temporal provoca alagamentos e estragos por Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2023, 08:17 horas

Água invadiu escola na Colônia Santo Antônio e casas na Vila Maria; no segundo bairro risco de queda de árvore interdita praça

Barra Mansa – O temporal que atingiu Barra Mansa na tarde de quarta-feira (22), causou alagamentos e estragos pelo município. De acordo com a Defesa Civil, em apenas 40 minutos foram registrados 55 mm de chuva. Os bairros mais afetados foram Colônia Santo Antônio, Vila Maria, Vila Ursulino e Saudade.

Na Colônia, o Colégio Santo Antônio perdeu o portão e parte do muro devido às águas que desceram do morro. As equipes da Defesa Civil foram até o local avaliar o restante da estrutura. Além do colégio, a Estrada Governador Chagas Freitas foi tomada por lama, congestionando todo o trânsito no local. O Condomínio Aymoré ficou alagado após o temporal, com relatos de que a água chegou a invadir algumas casas.

No bairro Vila Maria, várias ruas ficaram totalmente alagadas e algumas casas foram invadidas pelas enchentes. O risco de queda de uma árvore interditou a Praça 13 de Maio, na entrada do bairro.

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, ressaltou o alto número de ocorrências nas últimas 24 horas e os trabalhos realizados pela equipe para amenizar a situação.

– Registramos um alto número de ocorrências durante toda esta quarta-feira (22), com muitos pontos de alagamento, deslizamentos, quedas de árvore e transbordo dos rios. Estamos trabalhando para reparar os danos nos locais e monitorar a situação das chuvas – pontuou o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, acrescentando sobre a situação dos rios da cidade e a parceria com as secretarias do município.

– De acordo com o Furnas – responsável pela gestão da represa do Funil, em Itatiaia -, o nível de vazão dos três rios da cidade baixaram consideravelmente, eliminando o risco de transbordamento nos próximos dias. As secretarias de Ordem Pública, de Manutenção Urbana, de Desenvolvimento Rural, de Assistência Social e o Saae seguem em parceria com a Defesa Civil para amenizar os danos causados e vistoriar todos os pontos atingidos – garantiu Ramos.

Grande volume de chuva provoca transtornos

As ocorrências começaram na noite de terça-feira (21), quando uma forte chuva atingiu toda a região e causando transtornos principalmente em Barra Mansa. Foram diversos pontos de alagamento, deslizamentos de terra, obstrução de passagens e transbordo dos rios Paraíba do Sul e Bananal.

As chuvas tiveram início por volta das 18h30 e foram até às 23h, de forma ininterrupta, com registros de 43 mm no pluviômetro do bairro Nova Esperança, por exemplo. De acordo com o balanço divulgado pela Defesa Civil, foram registrados três ocorrências de deslizamento de terra nos bairros Água Comprida, Verbo Divino e no distrito de Rialto. Houve uma queda de árvore no bairro Boa Sorte e pontos de alagamento nos bairros Vila Maria, Vila Nova, Vista Alegre, Centro, Ano Bom e no distrito de Floriano, na Vila dos Remédios.

A Defesa Civil também realizou o monitoramento do Rio Paraíba do Sul, que apresentou aumento da vazão e registrou pontos de alagamento pelo município. O Rio Bananal também transbordou e alagou alguns pontos, porém, em menor escala. O fato ocasionou no disparo das sirenes dos bairros Nova Esperança e Boa Sorte, para alertar a população sobre os riscos.

A previsão para os próximos dias é de chuvas moderadas e fortes, com baixo risco de transbordamento, segundo a Defesa Civil. Em situação de risco, a orientação é que o morador entra em contato com a Defesa Civil pelo número 199, (24)3028-9370 ou pelo WhatsApp (24) 98121-3427.