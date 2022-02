Temporal volta a alagar ruas de Volta Redonda; veja vídeo de alagamento no Conforto

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2022, 20:49 horas

Volta Redonda – Um forte temporal voltou a alagar ruas dos municípios de Volta Redonda, no início da noite desta segunda-feira, dia 14. O Conforto é um dia bairros atingidos. A Rua 2 virou um rio praticamente e assustou, principalmente, os trabalhadores que saiam da CSN e do comércio.

Não há informações ainda se houve moradores desalojados, nem se ocorreu deslizamento de terra no município. O bairro Santa Inês também ficou com as ruas completamente tomadas pelas águas da chuva.

Houve queda de energia nos bairros Aterrado e Niterói, mas por volta das 20 horas o problema já tinha sido resolvido. O nível do Rio Paraíba, que já estava acima do normal, subiu e a rua que passa embaixo da Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Aterrado e Niterói, está alagada e impedida para a passagem de veículos.

Em Barra Mansa, a chuva teria causado o afundamento de uma calçada na Rua Dr. Mário Ramos, no Centro. A informação é da Defesa Civil de Barra Mansa. Metade da rua – que fica próxima a um estacionamento – foi interditada para evitar acidentes. Não houve feridos.

“Tivemos um acumulado de chuvas muito grande em Barra Mansa. Neste local passa uma galeria de água pluviais e pela forte pressão acabou se rompendo. Estamos avaliando a estrutura, mas por segurança metade da via foi interditada. Provavelmente essa galeria estava obstruída e com a forte chuva ela se rompeu, levou toda a sustentação de base”, explicou o coordenador municipal da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos.

Por causa da queda da calçada houve um vazamento de água e gás. O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como a empresa responsável pelo serviço de gás encanado. Houve a contenção do vazamento e até a publicação desta nota, os técnicos faziam os reparos na tubulação rompida.