‘Tenda de Proximidade’: Ordem Pública lança projeto no Santa Rita do Zarur, em VR

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda lança nesta segunda-feira (25) a ‘Tenda de Proximidade’ no bairro Santa Rita do Zarur. O projeto irá percorrer todos os bairros do município, coletando dados de moradores para a criação de grupos de WhatsApp dedicados à segurança pública.

Através da iniciativa, moradores que queiram auxiliar as forças de segurança serão incluídos em grupos de mensagens de colaboração mútua. O serviço funcionará todos os dias, das 9h às 21h. No Santa Rita do Zarur, a tenda será montada na Praça Jurandir do Nascimento e atenderá o público das 10h às 14h.

“A colaboração do morador é essencial para tornar Volta Redonda mais segura e melhor para todos. Eles poderão informar sobre crimes, movimentações suspeitas ou qualquer tipo de anormalidade que possa acontecer naquele bairro ou localidade. É importante frisar que esse serviço não substitui os canais de emergência, como o 190 da Polícia Militar e o 153 da Guarda Municipal; eles continuam ativos. Estamos somente ampliando os canais de comunicação”, explicou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Luiz Henrique ressaltou que todo o planejamento de ajustamento do policiamento na cidade é baseado na mancha criminal e em reuniões feitas com as associações de moradores.

“A diferença desse policiamento é que o cidadão participa ativamente. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas conseguimos ter um cidadão de bem que, bem orientado e ligado à Segurança Pública, conseguirá encurtar a distância entre o problema e a solução”, concluiu.

Agenda

Depois do Santa Rita do Zarur, a ‘Tenda de Proximidade’ chegará ao Parque do Contorno, na Praça Antônio José Moura Calino, na terça-feira (26); Siderville, na quarta-feira (27), na Praça Amélia Neme Felipe; e Rio das Flores na quinta-feira (28), na Rua A. A programação completa será divulgada nas redes sociais da Semop: @ordempublica_vr (Instagram).