Tendências de moda que você pode usar para arrasar no show da Gaga

Sul Fluminense – Se você vai para o show da Lady Gaga, já sabe que não dá pra chegar de qualquer jeito. O evento é praticamente um desfile à parte e cada fã vira uma estrela da própria passarela. Mas calma! Não precisa sair por aí de vestido de carne (a menos que você queira, claro!). Existem muitas formas de montar um look Gaga-friendly sem abrir mão do conforto e do estilo.

Pensando nisso, separamos algumas tendências que estão bombando e que têm tudo a ver com a vibe do show e convidamos a Design de Moda Brenda Nury para nos ajudar nessa missão. O mais legal? Dá pra adaptar ao seu estilo pessoal e se divertir muito no processo. Bora conferir?

Brilho nunca é demais

Paetês, tecidos metalizados, glitter… Se brilhar, tá valendo! A Lady Gaga é praticamente a rainha do brilho, então, uma produção com bastante luz é sempre bem-vinda. Aposte em jaquetas metalizadas, tops com aplicações ou saias holográficas. O importante é ser vista – mesmo na pista mais cheia!

Brenda Nury, designer de moda, destaca que elementos como as pedrarias e brilhos presentes na era Mayhem chegaram com tudo para o público geral. “As maquiagens delicadas e com toque etéreo, cheias de brilho, trazem um ar de Gaga para o visual sem exagero.”

Dark Glam

Um toque gótico, com elementos glamourosos. Couro, meia arrastão, bota tratorada e muita atitude. Essa vibe é perfeita pra quem ama um look poderoso e quer trazer uma estética mais dark sem perder o brilho. Um delineado gráfico ajuda a arrematar a produção.

Segundo Brenda, essa influência vem diretamente da nova fase de Gaga: “A era Mayhem traz uma inspiração gótica que pode ser adaptada ao dia a dia com elementos como batons escuros, nail arts marcantes e o corte de cabelo Hime Cut.”

Cores e formas que gritam POP

Lady Gaga sempre flertou com o exagero fashion. Que tal apostar em cores vibrantes como pink, verde-limão, azul royal e laranja neon? Vale até ousar em formas inusitadas: ombros estruturados, mangas bufantes e recortes criativos. Tudo isso com muita personalidade!

Brenda lembra que esse caos estético é a cara da era Artpop, onde vale misturar cores, formas e texturas com liberdade. “O segredo aqui é brincar sem medo, como se você mesma estivesse performando.”

Calçados estilosos e confortáveis

Sim, é possível unir beleza e praticidade! Plataformas, coturnos, tênis estilosos ou botas com salto bloco são apostas certeiras. Afinal, você vai dançar, pular e curtir muito – conforto é essencial.

“Não tem como aproveitar um show como o da Gaga de salto fino na areia! Aposte em papetes estilosas ou um salto blocado,” recomenda Brenda. Ela ainda sugere adaptar peças de eras diferentes da cantora para compor um visual personalizado e criativo.

Make e acessórios statement

A maquiagem é parte do look! Aposte em delineados gráficos, pedrarias, cílios dramáticos e batons vibrantes. E, claro, não esqueça dos acessórios – óculos futuristas, chapéus diferentões e maxibrincos vão deixar seu visual digno de um palco!

Brenda compartilha uma dica da maquiadora da Gaga, Sarah Tanno: “O segredo para os lábios esfumados da era Mayhem é usar blush nos lábios, aplicado com os dedos.” O resultado? Um visual etéreo e artsy, como manda a diva.

No fim das contas, o mais importante é se sentir você mesma – ousada, feliz e livre, como a própria Gaga inspira a ser. Seja com muito brilho ou com um look minimalista, o essencial é se divertir. Porque moda, no fim das contas, é isso: uma forma de expressão, de liberdade e de celebração.

“Falar de Gaga sem falar em exagero é quase impossível”, finaliza Brenda. “Mas você pode usar o conceito do Hi-lo, misturando elementos chamativos com outros mais neutros, como alfaiataria com ombreiras marcadas e acessórios artísticos. Assim, o look continua impactante e adaptado à vida real.”

Brenda Nury, de Barra Mansa, se formou em São Paulo como figurinista na Farage Inc. E desde então assina filmes e documentários com premiações nacionais e internacionais. Atualmente é pós graduanda em Design de moda, Jornalismo Digital e Cinema. No audiovisual além de figurinista, coordena projetos como Diretora executiva com prioridade para sets majoritariamente femininos, fortalecendo a cadeia produtiva com o olhar e a técnica de mulheres.